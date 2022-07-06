WhatsApp وSpotify وSnapchat تواجه غرامات طائلة لرفضها توطين بيانات الروس في روسيا

تواجه شركة WhatsApp في روسيا غرامة قد تصل إلى 80 مليون روبل، بسبب رفضها حفظ بيانات المواطنين الروسي في روسيا، كما قد تواجه شركتا Spotify وSnapchat عقوبات مماثلة.

ومن المقرر يوم 28 يوليو، أن يدرس قاضي الصلح في منطقة تاغانسكي في موسكو بروتوكولا تم وضعه ضد WhatsApp لرفضها المتكرر توطين بيانات الروس، وتواجه الشركة غرامة تصل إلى 80 مليون روبل، وفق ما ذكرته الخدمة الصحفية للمحكمة.

ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحفية للمحكمة قوله: "تلقى قاضي الدائرة القضائية رقم 422 في منطقة تاغانسكي في موسكو مواد إدارية بدأت على أساس بروتوكول بشأن الجرائم الإدارية وضعته روسكومنادزور فيما يتعلق بشركة WhatsApp LLC بموجب الجزء 9 من المادة 13-11 من القانون. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 28 يونيو الساعة 10.30".

وتنص عقوبة المادة على غرامة تصل إلى 80 مليون روبل.

وأضافت أنه في 6 يوليو، سجلت المحكمة أيضا بروتوكولات ضد خدمة الموسيقى Spotify وشركة Snap مالكة تطبيق Snapchat، بموجب الجزء 8 من المادة 13.11 من قانون الجرائم الإدارية الروسي، المتعلق برفض توطين بيانات الروس.

وتواجه كل من الشركتين غرامات قد تصل إلى 6 ملايين روبل.

المصدر: نوفوستي