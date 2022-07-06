"بايكار" التركية تزود ليتوانيا بمسيّرة "بيرقدار" لتنقلها لأوكرانيا

قدمت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية مسيّرة "بيرقدار تي بي 2" إلى ليتوانيا، لتسلمها إلى أوكرانيا.

وكانت ليتوانيا شهدت مؤخرا تنظيم حملة شعبية لشراء مسيرة بيرقدار لتقديمها إلى أوكرانيا، حيث تم جمع 6 ملايين يورو خلال 3 أيام فقط.

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وإثر ذلك، أعلنت الشركة التركية أنها ستقدم مسيرة بيرقدار تي بي 2 إلى ليتوانيا دون مقابل.

وجرت مراسم التسليم في قاعدة سياولياي الجوية، بمشاركة وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس، وسفير أوكرانيا لدى ليتوانيا بيترو بيستا، ومدير بايكار خلوق بيرقدار.

وأعرب مدير الشركة التركية في تصريح لقناة "لايسفيس تي في" التي نظمت الحملة عن "بالغ تقديره جراء مشاركة مئات الآلاف من الليتوانين في حملة التبرع لشراء مسيرة من أجل أوكرانيا".

وأضاف أن "الشركة قررت إثر ذلك التضامن مع الحملة الشعبية الليتوانية وتقديم مسيرة لها دون مقابل".

يذكر أن منظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "تور إم 2" أسقطت العديد من طائرات "بيرقدار" التركية التي تمتلكها كييف، خلال العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: "الأناضول" + RT





