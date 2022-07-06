من المرشحون لخلافة جونسون؟

تتوالى الاستقالات في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي ما زال متمسكا بالسلطة رغم انهيار شعبيته، فيما يتساءل المراقبون حول من سيخلفه في حال تنحيته.

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آخر الاستقالات شهدتها البلاد الثلاثاء الماضي، بإعلان وزيري المالية والصحة استقالتيهما، وهو ما يجعلهما مرشحين أيضا لتولي المنصب.

ريشي سوناك

وزير المالية، وهو أول هندي يتولى هذا المنصب، أعلن استقالة مفاجئة وضعته في صفوف المرشحين الأوفر حظا لخلافة جونسون، الذي تتزاجع شعبيته بسبب ثروته، والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي أثارت استياء في خضم أزمة القدرة الشرائية.

كان سوناك (42 عاما) الذي هاجر أجداده من شمال الهند إلى المملكة المتحدة في الستينيات، محللا في مصرف غولدمان ساكس، وعمل لاحقا في صناديق مضاربة. قبل أن يصبح نائباً عام 2015.

سوناك، المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تولى منصب وزير المال عام 2020، لكنه تعرض لانتقادات بسبب اتخاذه إجراءات غير كافية للجم ارتفاع الأسعار.

ساجد جاويد

وزير الصحة الذي قدم استقالته من الحكومة الثلاثاء، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها استقالته، إذ سبق أن استقال من منصب وزير المال عام 2020.

صوت جاويد (52 عاما) في 2016 للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنه انضم لاحقا إلى معسكر "بريكست". وهو ابن سائق حافلة باكستاني مهاجر وأصبح مصرفيًا مشهورًا قبل دخوله معترك السياسة.

وزير الدفاع بن والاس

ازدادات شعبيته وسط الأزمة الأوكرانية، ويُعد شخصية صريحة وكفوءة، كما يُنظر إليه في صفوف المحافظين رغم أنه نفى على الدوام أن يكون مهتما بقيادة حزب المحافظين.

بيني موردونت

كانت وزيرة دولة للتجارة الخارجية، وكانت إحدى شخصيات حملة "بريكست" عام 2016، وعملت منذ ذلك الحين على التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية.

تُعد موردونت (49 عاما) عنصر الاحتياط في البحرية الملكية، وهي خطيبة بليغة، ووفقا لبعض استطلاعات الرأي زادت شعبيتها مؤخرا بين المحافظين وينظر إليها كرقم صعب في حال استقالة رئيس الوزراء.

جيريمي هانت

خسر وزير الخارجية والصحة السابق جيريمي هانت (55 عاما) أمام بوريس جونسون في انتخابات 2019 لقيادة الحزب.

هو صديق جونسون وديفيد كاميرون في جامعة أكسفورد، ودرّس الإنكليزية في اليابان، هو من الشخصيات القليلة التي تحدت رئيس الوزراء علانية في تصويت الشهر الماضي لحجب الثقة. مع ذلك فهو لا يعتبر صاحب شخصية قوية.

ليز تراس

صراحتها واستعدادها للتدخل في الحروب الثقافية، جعل وزيرة الخارجية ليز تراس تحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين.

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حصلت تراس (46 عاما) على هذا المنصب الحساس مكافأة لعملها وزيرة للتجارة الدولية.

في ذلك المنصب، أبرمت الأخصائية في التبادل الحر التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تنتقل الى المعسكر الآخر، سلسلة اتفاقات تجارية بعد "بريكست".

ناظم الزهاوي

وزير المال الجديد، يحظى باحترام كبير بين البريطانيين بعد نجاح حملة التلقيح ضد وباء كورونا التي أشرف عليها.

ولد في بغداد لأبوين كرديين في يونيو 1967 وهاجر إلى المملكة المتحدة في سن التاسعة. أسس شركة أبحاث السوق يوغوف YouGov في عام 2000 واستقال منها بعد عشر سنوات لدخول مجال السياسة وانتخب نائبا.

عين في سبتمبر2021 وزيرا للتربية والتعليم.

توم توجندهات

كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أول من أعلن أنه ينوي الترشح في حال استقال جونسون.

خدم توجندهات (49 عاما) ضمن قوات بلاده في العراق وأفغانستان.

المصدر: "أ ف ب"