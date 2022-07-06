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الأكوادور تسجل أول إصابة بجدري القردة

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الأكوادور تسجل أول إصابة بجدري القردة
Legion-Media Vyacheslav Lopatin
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أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية اكتشاف أول إصابة بجدري القردة في البلاد، وأكدت أن حالة المريض مستقرة.

وقالت في بيانها: "وزارة الصحة تؤكد أول حالة إصابة بجدري القردة، والمريض في حالة مستقرة وتم عزله".

والحديث هنا يدور حول شاب في الثلاثينيات من عمره. وتم عزل الأشخاص الذين كان على اتصال بهم.

وذكّرت وزارة الصحة السكان بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتم خلال الفترة الأخيرة تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة بجدري القردة في حولي 60 دولة حول العالم.

المصدر: نوفوستي

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