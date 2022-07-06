إسرائيلي يحاول حرق محاميه

حاول إسرائيلي حرق محاميه، بعد أن اقتحم مكتبه في مدينة القدس، مدعيا أنه احتال عليه في قضية بيع شقة، وسلبه كل ما يملك.

وقالت مصادر عبرية إن الإسرائيلي البالغ من العمر (45 عاما) وصل إلى مكتب للمحاماة في القدس، وسكب البنزين على أحد المكاتب، ثم هاجم المحامي بواسطة صندوق معدني وضربه على رأسه.

وقالت الشرطة إنها أوقفت المهاجم الذي أحيل إلى محكمة الصلح في القدس، وطالب مندوب الشرطة بتمديد اعتقاله لمدة خمسة أيام في ضوء خطورة أفعاله.

المصدر: "معا"