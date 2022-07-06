إسرائيل تخلت عن دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أعلن فريق رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد، أن إسرائيل تخلت عن دور الوسيط في التسوية بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عنه قوله إن "إسرائيل لم تعد تشارك في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا".

وبحسب محاور الصحيفة، لا توجد عقبات أمام لقاء بين يائير لابيد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "على الرغم من الخلافات العميقة" بين الطرفين بشأن إجراء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وقال المصدر، في تقييمه لاحتمالات لقاء محتمل بين يائير لابيد وفلاديمير زيلينسكي، فإن الحكومة "لا تستبعد ذلك لسبب محدد، لكن في الوقت الحالي مثل هذا الاجتماع غير مخطط له".

وفي وقت سابق، اشتكى فلاديمير زيلينسكي من أن أوكرانيا تفتقر إلى المساعدة العسكرية من إسرائيل.

المصدر: راديو سبوتنيك