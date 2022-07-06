البيت الأبيض يؤكد على قوة تحالف واشنطن ولندن

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن "التحالف بين واشنطن ولندن لا يزال قويا"، مشيرة إلى أن ما يحدث في لندن شأن داخلي.

وقالت، إن "تحالفنا مع بريطانيا لا يزال قويا"، مضيفة "لن نعلق على العمليات الديمقراطية لحكومة ديمقراطية أخرى".

وترك أكثر من 30 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء البريطاني مناصبهم في أقل من يوم واحد، فيما دعا أخرون جونسون إلى تقديم استقالته.

وأدعى عدد من السياسيين الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء البريطاني عين كريستوفر بينشر في منصب نائب منسق الفصيل البرلماني المحافظ، على الرغم من علمه بماضيه السيئ السمعة.

وسبق لنائب وزير الخارجية البريطاني السابق للشؤون الأوروبية والأمريكية بينشر، أن دخل في مشاجرة وهو في حالة سكر في ناد بلندن.

المصدر: "نوفوستي"