وسائل إعلام: المخافظون قد يحددون مصير جونسون في 11 يوليو

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حزب المحافظين سينتخب قيادة جديدة للحزب في 11 يوليو، ما قد يحسم مصير رئيس الحكومة الحالي بوريس جونسون.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن اللجنة القيادية للحزب التي تعرف باسم "لجنة 1922"، ستبحث تغيير قواعد انتخاب قيادة الحزب يوم الأربعاء القادم 11 يوليو.

وحسب مصادر قناة "سكاي نيوز"، فإن القيادة الجديدة ستغير على الأرجح القواعد الخاصة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، الأمر الذي قد يؤثر في المستقبل السياسي لبوريس جونسون.

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وكان جونسون قد نجا من محاولة حجب الثقة عنه في مايو الماضي. وتحصنه القواعد الحالية من تصويت جديد بشأن حجب الثقة لمدة عام واحد.

ومن غير الواضح ما إذا ستقلص تلك المدة أو سيتم إلغاؤها في حال تغيير القيادة الحزبية وإقرار قواعد جديدة.

ويأتي ذلك على سلسلة من الفضائح المتعلقة ببوريس جونسون وحكومته. واستقال عدد من المسؤولين الكبار، بمن فيهم وزيرا المالية والصحة، لعدم ثقتهم برئيس الوزراء في الفترة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي