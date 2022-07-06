القوات الروسية تحرر 20% من مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا

أعلن فيتالي غانتشيف، رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا تحرير القوات الروسية حوالي 20% من أراضي المقاطعة، من قوات كييف والمرتزقة.

وأضاف أنه تم حتى الآن تحرير أربع مناطق في المقاطعة، هي فولتشانسكي وإيزيومسكي وكوبانسكي وخاركوفسكي.

وقال: "من الصعب إعطاء رقم دقيق الآن، لأن الخطوط الأمامية تتحرك باستمرار لكن إذا تحدثنا عن النسبة، يمكنني القول إنه تم تحرير حوالي 20% حتى الآن".

وأشار إلى توفر الكهرباء والماء والاتصالات في جميع المناطق المحررة، فيما هناك صعوبات على خط التماس، وبعض القرى ما زالت تتعرض للقصف من القوات الأوكرانية.

وأشار إلى قصف الجيش الأوكراني البنية التحتية، ومحطات الكهرباء التي تغذي المدن، مما يؤدي إلى انقطاع التيار والمياه.

ولفت إلى شركة "روس سيتي" الروسية للكهرباء، سلمت المقاطعة 167 طنا من المعدات اللازمة لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء قبل حلول الشتاء.

المصدر: نوفوستي