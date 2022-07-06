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السلطات الأفغانية تحقق في إطلاق قذائف من أراضيها على أراضي أوزبكستان

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السلطات الأفغانية تحقق في إطلاق قذائف من أراضيها على أراضي أوزبكستان
Gettyimages.ru
الحدود الأفغانية الأوزبيكية
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أعلنت الحكومة الأفغانية المؤقتة بدء التحقيق في إطلاق عدة قذائف من أراضيها سقطت في الأراضي الأوزبيكية يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أهمية ألا يؤثر الحادث على علاقات البلدين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي سقوط 8 قذائف في المنطقة الحدودية يوم الثلاثاء، سقط بعضها على أراضي أفغانستان وبعضها الآخر  على أراضي أوزبكستان.

وأضاف أن "القوات الأمنية توجهت فورا إلى الموقع وبدأت بالتحقيق، وتبذل جهودا جادة في المنطقة لتحديد مكان الجناة والقبض عليهم".

وتابع: "العدو لم يشكل تهديدا خطيرا في الأشهر العشرة الماضية، إلا أنه الآن يرتكب أعمالا مروعة".

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية تعتبر أن هذه الأعمال التخريبية على الحدود هي من عمل "مجموعات تريد خلق مشاكل في العلاقات بين البلدين".

 

المصدر: "نوفوستي" 

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