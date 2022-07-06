إيطاليا.. مهمة للدرك في الكونغو للتحقيق باغتيال سفير روما

باشرت وحدة العمليات الخاصة التابعة للدرك الإيطالي التحقيق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في اغتيال السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو، والدركي فيتوريو ياكوفاتشي.

وستستجوب وحدة العمليات الخاصة 5 أشخاص اعتقلتهم السلطات المحلية على ذمة التحقيق في الجريمة التي وقعت في 22 فبراير 2021 على أيدي عناصر جماعة مسلحة حاولوا اختطاف المجني عليهما.

وقالت قوات الدرك في بيان الأربعاء، إن الغرض من البعثة هو التحقق من مصداقية الأقوال التي أدلى بها المتهمون الخمسة، على ضوء الأدلة التي تم جمعها من قبل إيطاليا.

وبينت أنه وفي إطار المهمة التي تجري بتنسيق نائب المدعي العام سيرجو كولايوكو، ستبذل الجهود أيضا لتبادل عناصر التحقيق التي تم جمعها من قبل كلا البلدين والحصول على بيانات عن المكالمات الهاتفية.

وخلص البيان إلى القول إن "من المقرر أن تستمر المهمة أسبوعا، وسيتولى النشاط التحقيق فيها، قسم مكافحة الإرهاب (ROS) بالتعاون مع قسم التحقيقات العلمية ونظام المعلومات الجغرافية (Gis).

يذكر أن في قضية مقتل السفير أتاناسيو وعنصر حمايته ياكوفاتشي، أغلق مكتب المدعي العام في روما في 9 فبراير التحقيق باتهام شخصين بالقتل غير العمد، وهما نائب مدير برنامج الأغذية العالمي روكو ليوني، ومساعده منصور رواغازا.

وقد اتهما على وجه الخصوص بعدم احترام البروتوكولات الأمنية في التحضير لمهمة أتاناسيو.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية