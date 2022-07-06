بوتين يبحث مع باشينيان سير تطبيق اتفاقات قره باغ للتسوية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، سير تطبيق الاتفاق الثلاثي لتسوية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ.

وجاء في بيان للكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الجانبين، يوم الأربعاء، أنهما "واصلا مناقشة الجوانب العملية من تطبيق الاتفاقات الثلاثية بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان المؤرخة في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أنه "جرى تبادل الآراء حول ضمان الأمن على الحدود الأرمنية – الأذربيجانية واستعادة الاتصالات اللوجستية والنقل في جنوب القوقاز".

وأشار البيان إلى أن باشينيان أطلع بوتين على الاتصالات بين أرمينيا وتركيا الرامية إلى تطبيع العلاقات بينهما، والتي جرت في الفترة الأخيرة.

المصدر: RT