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اليابان: اقتراب سفينة استطلاع روسية من جزيرة في أقصى الجنوب

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اليابان: اقتراب سفينة استطلاع روسية من جزيرة في أقصى الجنوب
Gettyimages.ru
دوريات يابانية في بحر اليابان - أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة استطلاع تابعة للبحرية الروسية اقتربت لفترة وجيزة من المياه الإقليمية لجزيرة أوكينوتوري المرجانية في أقصى جنوب البلاد.

ونشرت وكالة "كيودو" اليابانية بيانا للوزارة جاء فيه: "دخلت سفينة من الأسطول الروسي تجمع المعلومات يوم الأربعاء لفترة وجيزة البحر بالقرب من المياه الإقليمية لجزيرة أوكينوتوري".

وأضاف البيان، أن "مجموعة من 3 سفن روسية مرت الثلاثاء عبر مضيق تسوشيما، متجهة من بحر الصين الشرقي إلى بحر اليابان، وهذه المجموعة المكونة من طراد وفرقاطة وسفينة إمداد، اقتربت من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي".

من جهتها، أشارت الوكالة، إلى أن "الإبحار في المنطقة المجاورة مباشرة للمياه الإقليمية للدولة، لا يعد انتهاكا للقانون الدولي، إذ تقع هذه الجزيرة المرجانية المكونة من ثلاث جزر في بحر الفلبين، على بعد 1.7 ألف كيلومتر من طوكيو".

ونوهت، إلى أن "وزارة الدفاع اليابانية نشرت لأول مرة معلومات عن رحلة هذه السفينة الروسية بالقرب من أوكينوتوري في نهاية مارس الماضي، حيث أبحرت السفينة عبر مضيق تسوشيما واتجهت جنوبا إلى بحر الصين الشرقي".

المصدر: "إنترفاكس" + "كيودو"

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