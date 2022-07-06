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وسائل إعلام: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في إيطاليا إلى 9 أشخاص

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وسائل إعلام: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في إيطاليا إلى 9 أشخاص
Globallookpress Manuel Schwarz
أرشيف
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أعلنت وكالة "أنسا" الإيطالية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار نهر مارمولادا الجليدي في شمال شرق إيطاليا في جبال الدولوميت، إلى تسعة أشخاص.

وقال المدعي العام في ترينتو ساندرو ريموندي إنه لم يكن من الممكن توقع الحادث.

كان سبب انهيار القطعة الضخمة من النهر الجليدي، الذي توقع العلماء اختفائه التام خلال 10 سنوات، درجات الحرارة المرتفعة.

وأفادت الوكالة في وقت سابق عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

المصدر: نوفوستي

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