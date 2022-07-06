وفد وزاري بريطاني يلتقي جونسون ويطالبه بالاستقالة

توجه وفد وزاري بريطاني إلى داونينغ ستريت للقاء رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ومطالبته بالاستقالة، وذلك على خلفية استقالة 12 وزيرا، وعدد آخر من كبار المسؤولين في الحكومة.

والوفد الذي يضم كريس هيتون هاريس، وغرانت شابس، وسيمون هارت، يسعى لعقد اجتماع مع جونسون للإصرار على تنحيه.

وحسب صحيفة "الغارديان" فإن المستشار المعين حديثا نديم الزهاوي، يدعم مطالبات الوفد، مشيرة إلى أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل التي أكدت دعمها لجونسون، شوهدت وهي تدخل إلى داونينغ ستريت.

هذا واستقال أكثر من 20 شخصا بينهم وزراء ومساعدين ومسؤولين في حزب المحافظين، بعد اعتراف جونسون بأنه ما كان ينبغي أن يعين النائب كريس بينشر في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير، بعد مزاعم بأن النائب تحرش برجلين الأسبوع الماضي، أحدهما نائب في مجلس العموم، أمام شهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن ما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.

يذكر أن بينشر استقال من منصبه لكنه يبقى نائبا لأنه اعترف بأخطائه، لكن في مواجهة الدعوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلي، تتزايد الضغوط على جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزما.

ويطالب عدد متزايد من نواب حزب المحافظين بتغيير فوري لإحدى القواعد في كتاب القواعد الصادر عن لجنة عام 1922 للنواب من أجل إجبار جونسون على التنحي عن منصبه.

المصدر: "الغارديان" + RT