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الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أخرى تابعة لحزب الله

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الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أخرى تابعة لحزب الله
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كشف الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء عن قيام القبة الحديدية باعتراض طائرة مسيرة إضافية تابعة لحزب الله اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الطائرة المسيرة يوم الثلاثاء.

وأكد أنها كانت متوجهة إلى منصة الغاز الإسرائيلية كاريش وتم اعتراضها وإسقاطها في المياه اللبنانية، بعيدا عن الحدود البحرية مع إسرائيل دون أن تشكل أي تهديد أو خطر.

وأعلن الجيش أنه قبل ثلاثة أيام من اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".

وأشار أدرعي في تغريدة على "تويتر" إلى أنه "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".

وقال مصدر أمني إسرائيلي حينها إن الطائرات المسيرة لم تكن مسلحة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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