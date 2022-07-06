الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أخرى تابعة لحزب الله

كشف الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء عن قيام القبة الحديدية باعتراض طائرة مسيرة إضافية تابعة لحزب الله اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الطائرة المسيرة يوم الثلاثاء.

وأكد أنها كانت متوجهة إلى منصة الغاز الإسرائيلية كاريش وتم اعتراضها وإسقاطها في المياه اللبنانية، بعيدا عن الحدود البحرية مع إسرائيل دون أن تشكل أي تهديد أو خطر.

رصدت أنظمة الرصد التابعة لجيش الدفاع الأربعاء الماضي طائرة مسيرة بطريقها من #لبنان نحو المياه الاقتصادية لإسرائيل حيث قامت قواتنا باسقاط المسيرة وهي بعيدة جدا عن الحدود البحرية دون ان تشكل تهديدًا أو خطرًا.الحديث عن مسيرة تابعة لحزب الله الإرهابي وتم اسقاطها داخل المياه اللبنانية pic.twitter.com/eXvaJ2CalL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 6, 2022

وأعلن الجيش أنه قبل ثلاثة أيام من اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".

وأشار أدرعي في تغريدة على "تويتر" إلى أنه "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".

وقال مصدر أمني إسرائيلي حينها إن الطائرات المسيرة لم تكن مسلحة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية