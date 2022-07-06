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اندلاع حريق بخزان للمحروقات في دونيتسك

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اندلاع حريق بخزان للمحروقات في دونيتسك
Sputnik
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اندلع حريق بخزان للمحروقات في حي كيروفسكي بمدينة دونيتسك، نتيجة قصف القوات الأوكرانية.

ووفق ما ذكره مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية مستودعا للمنتجات النفطية في حي كيروفسكي بالمدينة في شارع نفتيانايا.

وأوضح في رسالة نشرها عبر تيليغرام: "نتيجة إصابة قذيفة القوات الأوكرانية، تم تسجيل اندلاع حريق في المنطقة".

وفي وقت سابق، قالت جمهورية دونيتسك أن الجيش الأوكراني أطلق عشر قذائف من منصات رجم الصواريخ "غراد" على منطقة ياسينوفاتايا.

المصدر: RT

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