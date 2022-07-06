موسكو: مساعي توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا خطوة منافقة

اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، بيان الاتحاد الأوروبي حول إعداد إطار قانوني لتوظيف الأصول الروسية المجمدة بإعادة إعمار أوكرانيا، خطوة منافقة.

وكتب سلوتسكي على قناته في "تيليغرام": "المسؤولون الأوروبيون يبتعدون أكثر فأكثر عن مبادئهم ومستعدون لإضفاء الشرعية على نزع الملكية. وهذا يعني أن حق الملكية في أوروبا صالح فقط لأولئك الذين يعترفون بوصاية واشنطن وبروكسل. هذا نفاق كبير"

وأعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في وقت سابق خلال حديثها أمام البرلمان الأوروبي، أن المفوضية تعد إطارا قانونيا لنقل الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي