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قديروف ينشر فيديو لتوقيع زيلينسكي وثيقة الاستسلام بحرف Z

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قديروف ينشر فيديو لتوقيع زيلينسكي وثيقة الاستسلام بحرف Z
@RKadyrov_95
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نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، محاكاة ساخرة لتوقيع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وثيقة الاستسلام، وتذييلها بحرف Z الذي أصبح رمز مكافحة روسيا للنازية في أوكرانيا.

وكتب قديروف في حسابه على تيليغرام: "فيما يتعلق بصد القوات الأوكرانية في لوغانسك والتحرير الكامل للجمهورية من محتلي بانديرا، وقع زيلينسكي على استسلام غير مشروط. نحن أول من نشر التسجيل من مكتب الرئاسة".

ودعا قديروف لعدم كتابة تعليقات كيدية تحت الفيديو، "لتجنب تعرض شخص خائف لنوبة قلبية".

المصدر: RT

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