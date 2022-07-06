معارضون فرنسيون "يعقدون قران" ماكرون ولوبان

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احتفل نواب تحالف "الشعب الجديد البيئي والاجتماعي" المعارض اليساري الفرنسي، بـ"زواج وهمي" بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزعيمة المعارضة مارين لوبان.

نظم نواب اليسار قبل خطاب رئيسة الوزراء الفرنسي إليزابيث بورن في مجلس النواب بالبرلمان "زفاف" ماكرون ولوبان. وفق ما نقلت قناة BFMTV التلفزيونية.

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وصُور "العروسين" من قبل نواب بملابس بيضاء وأقنعة ووجوه اثنين من السياسيين. وأقيم حفل "الزواج" أمام مبنى مجلس الأمة.

ولبس نواب ملابس بيضاء وأقنعة على شكل وجه ماكرون ولوبان، وأقيمت حقل "الزواج" أمام مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية.

وحسب القناة التلفزيونية، فإن المعارضة اليسارية أرادت بذلك إدانة أصوات الأغلبية الرئاسية في البرلمان المدلى بها لصالح حزب لوبان.

المصدر: نوفوستي