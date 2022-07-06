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زيلينسكي يفقد الأمل في تلقي طائرات حربية من الغرب

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زيلينسكي يفقد الأمل في تلقي طائرات حربية من الغرب
AP Ukrainian Presidential Press Office
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - أرشيف
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أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف لم تعد تتوقع من شركائها الغربيين إمدادها بالطائرات الحربية، لكنها لا تزال تعوّل عليهم في تزويدها بأنظمة دفاع جوي.

وقال عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن: "ربما أكون لحوحا جدا، ولكن لا تزال سلامة الأجواء هي الأولوية.. لا أحد يتوقع هذا أو ذاك السلاح، لكننا جميعا نحسب الاحتمالات ولدينا تأكيد حتى الآن من الناحية النظرية".

وأضاف: "نعتمد على وصول منظومات قوية للدفاع الجوي لأوكرانيا".

وأعلن زيلينسكي في وقت سابق، أن بلاده بحاجة إلى 1% على الأقل من الطائرات والدبابات التي يغطيها الغبار في دول "الناتو"، متهما الشركاء بالتردد في تزويد كييف بالأسلحة.

المصدر: "تاس"

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