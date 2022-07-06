مقتل عارضة أزياء برازيلية مرتزقة بضربة صاروخية روسية لقوات كييف

قتلت عارضة الأزياء البرازيلية السابقة ثاليتا دو فالي، ورفيقتها دوغلاس بوريغو في المعارك إلى جانب مرتزقة كييف، بضربة صاروخية وجهها الجيش الروسي لتجمعات القوات الأوكرانية قرب خاركوف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن عارضة الأزياء التي كانت قناصة قبل تصفيتها، انتهى بها المطاف في ملجأ محترق وماتت خنقا، مشيرة إلى أن برازيلية أخرى تدعى دوغلاس بوريغو (40 عاما) والتي حاولت إنقاذها، ماتت معها.

وقال شقيق ثاليتا إنها ولدت في ريبيراو بريتو بجنوب البرازيل لكنها عاشت لمدة 30 عاما في العاصمة الإقليمية ساو باولو.

ودرست القانون، وكانت تعمل مع جمعيات خيرية تساعد في إنقاذ الحيوانات.

وفي وقت لاحق أحبت القتال، فسافرت للانضمام إلى قوات البشمركة الكردية في العراق التي تقاتل تنظيم "داعش" وهناك تلقت تدريبا على أن تكون قناصة وسافرت إلى أوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع فقط.

الصورة من "تويتر"

المصدر: "ديلي ميل"