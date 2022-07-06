محاكمة نتنياهو: سارة طالبت ميلتشين بإهدائها خاتما وقلادة ثمنهما 2000 دولار

أدلت هداس كلاين مساعدة رجلي الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والأسترالي جيمس باكر، بشهادتها في قضية بنيامين نتنياهو أمام المحكمة اليوم.

وتتعلق شهادتها بالأساس بشراء كميات كبيرة من السيجارة الفاخرة لرئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو، والشمبانيا الثمينة لزوجته سارة، على حساب ميلتشين وباكر.

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وتتهم النيابة العامة نتنياهو بأنه سعى إلى تمديد تأشيرة دخول ميلتشين إلى الولايات المتحدة، حيث يعمل في صناعة الأفلام في هوليوود، ولذلك ثمة أهمية بالغة للتأشيرة.

وحول هذا الموضوع، قالت كلاين في شهادتها إن ميلتشين يحمل جواز سفر إسرائيلي فقط، وأنه في العام 2013 حاول تمديد تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضافت: "قلت له إن التأشيرة ستنتهي بعد سنة"، وأجابها ميلتشين "لدي شعور سيء، دعينا نقدم الطلب الآن".

وتابعت كلاين "توجه ميلتشين إلى رئيس طاقم مكتب نتنياهو، غيل شيفر، وسأله إذا كان يعرف أحدا في السفارة الأمريكية ليساعده بخصوص التأشيرة.. وبعد وساطة أشخاص توجه ميلتشين إلى السفارة، لكن موظفا هناك أبلغه بأنه "لا يمكنه أن أعطيك تأشيرة"، بحسب شهادة كلاين.

وصرحت بأن ميلتشين طلب منها أن تتصل بسرعة مع نتنياهو والسفير الأمريكي حينها، دان شابيرو، مشيرة إلى أن دان شابيرو قال له إنه يفحص الأمر وبعد ذلك اختفى.

وأوضحت قائلة: "ميلتشين اتصل بنتنياهو، وأنا سمعت جزءا من المحادثة.. وقال له أنتم ملزمون بمساعدتي".

وبحسب كلاين، فإن نتنياهو هاتفها عند منتصف الليلة وسألها "لماذا ميلتشين قلق؟ ستتم معالجة الأمر".

وأضافت أنه في اليوم التالي تلقت اتصالا من شابيرو الذي أبلغها أنه "تمت المصادقة على التأشيرة".

وأفادت كلاين بأن الزوجين نتنياهو طالبا خلال استضافتهما في بيت باكر بوجبات طعام يعدها طاهون أحضرهم باكر إلى إسرائيل، وأضافت كلاين أن سارة نتنياهو طلبت من ميلتشين أن يهديها خاتما وقلادة بمناسبة عيد ميلادها، في العام 2015.

وقالت كلاين إن "الطلب كان محددا، خاتما معينا.. ورسمت لي على قصاصة ورق حجم إصبعها لأنه لا يمكنني الذهاب معها إلى الحانوت، وفي مرحلة معينة توجهت إليّ بشكل فظ وقالت إن رئيس الحكومة أبلغها بأنني أحرجها، ولهذا السبب لن تطلب مني أي شيء وإنما من ميلتشين"، مشيرة إلى أنه وخلال محادثة مع ميلتشين ومعها، طلب رجل الأعمال أن يصادق نتنياهو على الشراء.

وتابعت كلاين أنه "كنا متأكدين أنها لن تطلب من نتنياهو وأن الأمر انتهى، وميلتشين كان متأكدا أيضا. ومرت أشهر، وفي أحد الأيام جاءت إلى ميلتشين ولم أكن موجودة.. وفي اليوم التالي هاتفتني وسألتني إذا كان بإمكاني المجيء إليها في قيساريا، وطلبت أن أذهب إلى بيت ميلتشين، لأن نتنياهو صادق شخصيا على شراء الحلي ولذلك يوجد ضوء أخضر. ولاحقا قال لي ميلتشين إن نتنياهو صادق ولا مفر.. فذهبت واشتريت الحلي.. وحدث هذا بعد سنة من طلبها الحلي لأول مرة.. وأحضرت الحلي إلى بيتها"، وقالت إن ثمن الحلي كان 2000 دولار.

ورفض محامي نتنياهو طلب النيابة التحقيق مع كلاين حول ادعاء بأن باكر اشترى حلي لسارة نتنياهو بمبلغ 40 ألف دولار، وذلك لأن إهداء هذا الحلي ليس مذكورا في لائحة الاتهام الأصلية.

وقالت كلاين إنها تقدر أنها كانت تدفع مقابل السيجار قرابة 8000 شيكل شهريا وكانت تشتريه من حانوت "كابينيت"، وسألها القاضي موشيه بار "100 ألف شيكل في السنة من هذا الحانوت فقط؟". وأجابت: "هذا ما أتذكره. وأقدر أن المبلغ كان 6000 – 8000 في الشهر".

وأضافت أنها اشترت كمية من السيجار لباكر بعد انتهاء الترميمات في بيته المجاور لبيت نتنياهو في قيساريا، وقالت إن الضيف الأول في بيت باكر الذي دخن سيجار هو رئيس الموساد في حينه، يوسي كوهين.

وأوضحت أن "يوسي كوهين دخن كضيف، ولم يأخذ علبة أبدا.. كما أنه زار شقة باكر في تل أبيب"، وتابعت أن "نتنياهو كان يأخذ معه ما تبقى من السيجار إلى بيته".

وأكدت كلاين على أن "الزوجين نتنياهو كان يأتيان كضيوف في بيت باكر حتى عندما لا يكون متواجدا".

وأضافت أن نتنياهو كان يعلم بتزويد الشمبانيا لزوجته، وأنه بعد أن صرخت زوجته على كلاين، قال نتنياهو للأخيرة "أعطوها كل ما تطلبه.. هذا مسموح".

وكتبت كلاين لمدبرة بيت باكر: "ضعي الزجاجات في كيس أسود واربطيه جيدا.. سارة ميتة من شدة الخوف من كشف أنها تأخذ الشمبانيا من بيت باكر".

المصدر: موقع "عرب 48"