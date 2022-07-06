محكمة فرنسية تنظر في تسليم الهاكر الروسي فينيك لواشنطن

أعلن فريدريك بيلو، محامي المواطن الروسي ألكسندر فينيك، أن محكمة فرنسية مختصة ستعقد جلستها في الـ7 من سبتمبر المقبل، للبتّ في تسليم فينيك للولايات المتحدة.

وأكد أن "المحكمة لا تستطيع إلا إبداء رأيها، والقرار في هذا الموضوع ستتخذه الحكومة الفرنسية".

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وأشار المحامي إلى أن "رئيس هيئة التحقيق سأل فيننيك عما إذا كان يوافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة". قائلا إن موكله أعطى إجابة سلبية على هذا.

وأعرب عن أمله في أن "تأخذ المحكمة الفرنسية موقف فينيك بعين الاعتبار".

وشدد على أن "الدفاع يصر على براءة المواطن الروسي ويطالب باحترام حقوقه".

أكد بيلو، في وقت سابق أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظرت تسليم الروسي ألكسندر فينيك لليونان، التي قد تسلمه بعد ذلك للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي