صربيا ترفض التوقيع على اتفاق الاعتراف بكوسوفو

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، رفض بلاده التوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل مع إقليم كوسوفو الانفصالي، رغم قرارات ودعوات البرلمان الأوروبي.

وقال فوتشيتش: "بأدب ولطف: لن نفعل ذلك. بأدب أكثر، هذا لا يخطر ببالنا. هل من الممكن أن تكون أكثر أدبا - لن نفكر في ذلك"، لافتا إلى أنه قد استنفد "مخزون الإجابات اللائقة"، ردا على مطلب الاتحاد الأوروبي، الذي يحاول إجبار بلغراد على توقيع اتفاق الاعتراف مع بريشتينا.

وأشار فوتشيتش إلى أنه سيواصل الحوار مع سلطات كوسوفو، رغم أنه "لا يرى فائدة في ذلك".

المصدر: تاس