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الأركان البيلاروسية: الغرب يستعد للمواجهة مع موسكو ومينسك

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الأركان البيلاروسية: الغرب يستعد للمواجهة مع موسكو ومينسك
U.S. Army / Staff Sgt. Thomas Mort
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كشف رئيس الاستخبارات، نائب رئيس الأركان العامة البيلاروسية رسلان كوسيغين، عن استعداد واشنطن وبروكسل لمواجهة مسلحة مع مينسك وموسكو، لأن العدوان الهجين عليهما لم يأت بثماره.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن كوسيغين قوله يوم الأربعاء: "لقد بدأ الغرب يدرك أن الأساليب التقليدية للعدوان الهجين ضد بيلاروس وروسيا لا تحقق النتائج المرجوة منها. وفي هذا الصدد، لا تخفي واشنطن وبروكسل حتى أنهما تستعدان لصدام مسلح مع بلدينا".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان في بيلاروس أن قوات الناتو تكثف انتشارها قرب حدود روسيا وبيلاروس.

المصدر: بيلتا + RT

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