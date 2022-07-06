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الشرطة الألمانية تحقق في جز أعشاب على شكل "رمز النازية" في أحد الحقول

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الشرطة الألمانية تحقق في جز أعشاب على شكل
Globallookpress IMAGO/Sylvio Dittrich
صورة تعبيرية
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أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية براندنبورغ الألمانية أنها باشرت التحقيق بعد رسم صليب معقوف عن طريق جز الأعشاب في أحد الحقول.

وقالت الشرطة في بيان على "تويتر": "تلقينا الليلة الماضية معلومات عن رسم صليب معقوف في حقل ببلدية نيدرفينو عن طريق جز الأعشاب. ويغطي الرمز، الذي تم محوه الآن، مساحة 19 مترا طولا و19 مترا عرضا. وبدأ أمن الدولة بالتحقيق في الحادثة".

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وتم الإبلاغ عن ظهور الصليب المعقوف في الميدان من قبل صحيفة "بيلد". وذكرت الصحيفة أنه الشرطة علمت بالحادث من صحفييها، وأرسلت مروحية إلى مكان الحادثة.

وقال أصحاب الحقل إنهم لا يستخدمونه لأغراض الزراعة وأن جميع الناس يمكنهم الوصول إليه.

وقالت كارلا فورلي وهي من السكان المحليين للصحيفة: "إنه أمر مروع. قريتنا مسالمة ولا يوجد نازيون جدد هنا".

المصدر: نوفوستي

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