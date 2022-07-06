رئيس حزب العمال البريطاني يصف الوزراء المستقيلين بالفئران

وصف رئيس حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، سلسلة الاستقالات من الحكومة بأنها "أول حالة مسجلة لفئران يفرون من سفينة غارقة"، داعيا رئيس الحكومة بوريس جونسون إلى التنحي.

في هجوم لاذع على الحكومة، قال ستارمر إن أي وزير يستقيل الآن "ليس لديه ذرة من النزاهة"، متوجها إلى رئيس مجلس النواب متسائلا: "أليست هذه هي أول حالة مسجلة لسفن غارقة تهرب منها الفئران؟"، أي أن الأشخاص الأقل ولاء هم أول من يبدأون في التخلي عن المسؤولية.

ووصف ستارمر، جونسون بأنه "في وضع مثير للشفقة"، معتبرا أن الوزراء الذين يقدمون استقالتهم الآن بعد أن دافعوا عن كل الفضائح التي حصلت "لا يتمتعون بذرة نزاهة".

وأضاف: "أما بالنسبة لأولئك الذين بقيوا في مناصبهم، فهو لأنه لا يوجد أي شخص آخر مستعد للحط من قدر نفسه بعد الآن"، متسائلا: "ألا تستحق البلاد أفضل من قائمة الكلاب التي لا تقوم بشيء سوى الإيماء؟".

المصدر: huffpost + independnet