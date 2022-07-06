صحيفة إسبانية: الغرب لن ينقل منظومات "باتريوت" إلى أوكرانيا حتى لا يستفز روسيا

ذكرت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية أن الدول الغربية لن تنقل أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات "باتريوت" إلى أوكرانيا حتى لا تستفز روسيا.

وبحسب الصحيفة، فإن الدول الغربية لا تريد تصعيد الموقف.

وقالت الصحيفة إن نشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" سيتطلب نشر أفراد أمريكيين على أراضي أوكرانيا، وهي مهمة غير قابلة للتحقيق.

بالإضافة إلى أن روسيا ستنظر إلى ظهور هذه الأنظمة على أنه تدخل أمريكي مباشر في الصراع.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 820 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل ذخيرة لنظام HIMARS ونظامي دفاع جوي من طراز NASAMS.

المصدر: RT