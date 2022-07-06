وسائل إعلام: مصادرة طائرة ومروحية من عائلة معارض أوكراني لصالح قوات كييف

أعلنت صحيفة "سترانا" مصادرة طائرة ومروحية من عائلة السياسي المعارض الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك اليوم الأربعاء لصالح قوات كييف.

وكتبت الصحيفة أنه "تم تسليم مروحية وطائرة عائلة ميدفيدتشوك للقوات الأوكرانية".

وأشار مكتب المدعي العام الأوكراني بأن المحكمة ضبطت مروحية وطائرة تستخدمها عائلة النائب الأوكراني المشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة. ولم يُذكر اسم النائب.

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وقال مكتب المدعي العام الأوكراني في بيان على قناته في "تليغرام": "صادرت المحكمة مروحية وطائرة تستخدمها أسرة نائب الشعب الأوكراني المشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة. وقد ضبطت العناصر الأمنية هذه الممتلكات ونقلوها إلى القوات الأوكرانية".

وكان جهاز الاستخبارات الأوكرانية قد أعلن في وقت سابق عن احتجاز المعارض الاوكراني الشهير ميدفيدتشوك بتعليمات من زيلينسكي.

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد أفاد باختفاء هذا السياسي الأوكراني نهاية فبراير. وفي وقت لاحق، عرض زيلينسكي على روسيا مبادلة ميدفيدتشوك بالأوكرانيين الأسرى، فيما صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الكرملين سيتابع مصير ميدفيدتشوك ويحث السياسيين الأوروبيين على القيام بذلك.

المصدر: نوفوستي