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قوات لوغانسك تكشف عن مقتل عدد من المرتزقة البيلاروس بالقرب من ليسيتشانسك

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قوات لوغانسك تكشف عن مقتل عدد من المرتزقة البيلاروس بالقرب من ليسيتشانسك
Sputnik Евгений Биятов
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حصلت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على معلومات من المرتزقة البيلاروس المستسلمين من مفرزة "فولات" النازية، عن تصفية عدد من شركائهم.

ونقلت "تاس" عن الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو، قوله يوم الأربعاء: "الآن تقدم كل من وسائل الإعلام الأوكرانية ومصادر المعلومات الأخرى بيانات عن وفاة ما يسمى بجنود الحظ. لقد أكدنا بالفعل مقتل النازي البيلاروسي، القومي مارشوك بالقرب من ليسيتشانسك. لقد تلقينا البيانات من أولئك الذين استسلموا من هذه الوحدة (مفرزة "فولات")، حول مقتل مرتزقة آخرين".

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف إن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب فروا من ليسيتشانسك إلى مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك، والتي تسيطر عليها مؤقتا القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أن من بينهم مرتزقة بولنديون وفرنسيون وإيطاليون وأمريكيون وآخرون، كما يوجد مسلحون من ما يسمى بـ"الفيلق الجورجي".

وأعلنت لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية يوم الاثنين، أنها ستدرس الوثائق المكتشفة في ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك حول تصرفات المرتزقة الأجانب في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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