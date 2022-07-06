بريطانيا.. اعتقال 39 مشتبها بتهريب المهاجرين إلى بريطانيا

ألقي القبض في بريطانيا على شبكة إجرامية قوامها 38 شخصا هرّبت ألف شخص على متن القوارب عبر القنال الإنجليزي إلى بريطانيا، بعملية واسعة للشرطة في أوروبا.

وقالت السلطات الأربعاء بالإضافة إلى الاعتقالات، إن الشرطة عثرت على 135 قاربا في أماكن من بينها مزرعة ألمانية ومستودعات هولندية وأكثر من 1000 سترة نجاة ومحركات وحزم من المجاديف وأموال استخدمت في التهريب.

وقال مات ريفرز، من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، في مؤتمر صحفي: "نعتقد أنها أكبر عملية من نوعها ضد هذا التهديد، وآمل أن ترسل رسالة".

ونسقت خمس دول ووكالات الشرطة والعدالة التابعة للاتحاد الأوروبي العملية، التي أدت إلى اعتقال 18مشتبها في ألمانيا وتسعة في فرنسا وستة في بريطانيا وستة في هولندا، ولازالت العملية مستمرة.

وقال ريفرز إن زعيم المجموعة المشتبه به إيراني يبلغ من العمر 26 عاما، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى على الفور.

وتوقع ريفرز تراجعا في عدد مرات عبور القنال نتيجة لذلك، رغم ان الإجراءات الصارمة المتزايدة التي اتخذتها الشرطة البريطانية والفرنسية لسنوات لم تفعل شيئا يذكر لردع الأشخاص العازمين على محاولة القيام برحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى بريطانيا.

ووصل أكثر من 28 ألف مهاجرا فروا من الصراع أو الفقر المدقع في أفغانستان والسودان والصومال والعراق وغيرها إلى بريطانيا عن طريق القنال العام الماضي، وكان ذلك ارتفاعا كبيرا في عدد المهاجرين منذ عام 2020، ولقي العشرات حتفهم أثناء محاولتهم العبور، من بينهم 27مهاجرا على متن قارب مكتظ انقلب في نوفمبر.

وقال مسؤولون إن الشبكة التي تم تفكيكها في عملية الشرطة هذا الأسبوع يعتقد أنها غير متصلة بالشبكة التي كانت وراء حادث الغرق في نوفمبر.

المصدر: أ ب