ألمانيا تيسر طريق المهاجرين للحصول على الإقامة الدائمة

وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على مشروع قانون جديد للهجرة يؤهل عشرات آلاف المهاجرين الذين يعيشون منذ سنوات دون إذن طويل الأمد للبقاء في البلاد، للحصول على الإقامة الدائمة.

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وتنطبق اللائحة الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء، على حوالي 136 ألف شخص عاشوا في ألمانيا لما لا يقل عن خمس سنوات بحلول الأول من يناير 2022.

ويمكن لأولئك المؤهلين التقدم أولا للحصول على إقامة لمدة عام ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة في ألمانيا. ويتعين عليهم أن يكسبوا ما يكفي من المال للعيش بطريقة مستقلة في البلاد، وأن يتحدثوا الألمانية وأن يثبتوا أنهم "مندمجون اندماجا جيدا" في المجتمع.

ويمكن لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 27 عاما التقدم بالفعل للحصول على مسار للإقامة الدائمة في ألمانيا بعد أن عاشوا في البلاد لمدة ثلاث سنوات.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر للصحفيين: "نريد لأشخاص مندمجين اندماجا جيدا أن يحصلوا على فرص جيدة في بلدنا. وبهذه الطريقة، نضع أيضا حدا للبيروقراطية وعدم اليقين بالنسبة للأشخاص الذين أصبحوا بالفعل جزءا من مجتمعنا".

المصدر: "أسزشيتد برس"