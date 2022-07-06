بريطانيا.. 5 وزراء إضافيين يستقيلون من حكومة جونسون

استقال خمسة وزراء آخرين من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مما رفع العدد الإجمالي للوزراء المستقيلين من الحكومة منذ يوم أمس الثلاثاء إلى 11.

والوزراء الذين أعلنوا استقالتهم اليوم الأربعاء، هم كيمي بادنوش وجوليا لوبيز وميمس ديفيز ولي رولي ونيل أوبراين وأليكس بورغهارت.

وكان وزير الخزانة جون غلين ووزيرة وزارة الداخلية فيكتوريا أتكينز من بين مجموعة من ستة وزراء استقالوا من الحكومة في وقت سابق اليوم، بسبب "سوء تقدير" رئيس الوزراء وانعدام النزاهة.

يتبع..

المصدر: "الإندبندنت"