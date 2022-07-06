حادث إطلاق النار على شاحنات روسية في ليتوانيا

تعرضت شاحنات السائقين الروس الذين ينقلون السلع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية عبر الأراضي الليتوانية لإطلاق النار من جانب أشخاص مجهولين من أسلحة تعمل بالهواء المضغوط.

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وعبر سائقو الشاحنات المنكوبة عن اعتقادهم أن سبب الهجوم هو لوحات ترخيص روسية. وأفادوا بأنه خلال الهجوم هتف الرماة بشعارات القوميين الأوكرانيين وبانديرا.

كما أكد السائقون أن هذه ليست الحالة الأولى للهجوم على سيارات روسية في ليتوانيا.

المصدر: سبوتنيك