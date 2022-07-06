 
مباشر

حادث إطلاق النار على شاحنات روسية في ليتوانيا

أخبار العالم

حادث إطلاق النار على شاحنات روسية في ليتوانيا
صورة من قناة "Mash"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdgx

تعرضت شاحنات السائقين الروس الذين ينقلون السلع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية عبر الأراضي الليتوانية لإطلاق النار من جانب أشخاص مجهولين من أسلحة تعمل بالهواء المضغوط.

إقرأ المزيد
أليخانوف يكشف كيفية تحقيق رفع الحصار عن كالينينغراد
أليخانوف يكشف كيفية تحقيق رفع الحصار عن كالينينغراد

وعبر سائقو الشاحنات المنكوبة عن اعتقادهم أن سبب الهجوم هو لوحات ترخيص روسية. وأفادوا بأنه خلال الهجوم هتف الرماة بشعارات القوميين الأوكرانيين وبانديرا.

كما أكد السائقون أن هذه ليست الحالة الأولى للهجوم على سيارات روسية في ليتوانيا.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)