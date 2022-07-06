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بولندا: بريطانيا سترسل لنا سرية دبابات "تشالنجر" إضافية

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بولندا: بريطانيا سترسل لنا سرية دبابات
AFP
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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بريطانيا سترسل سرية دبابات إضافية إلى بولندا.

وكتب بلاشتشاك على موقع "تويتر": "ستصل سرية دبابات تشالنجر البريطانية إلى بولندا هذا الأسبوع كجزء من قوة التعزيز المتحالفة، لدعم القوات البريطانية الموجودة في بلادنا".

يذكر أن الجيش البريطاني يتمركز في بولندا بقوة قوامها 700 عسكري كجزء من قوة "الناتو" متعددة الجنسيات.

المصدر: RT

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