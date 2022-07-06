بولندا: بريطانيا سترسل لنا سرية دبابات "تشالنجر" إضافية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بريطانيا سترسل سرية دبابات إضافية إلى بولندا.

وكتب بلاشتشاك على موقع "تويتر": "ستصل سرية دبابات تشالنجر البريطانية إلى بولندا هذا الأسبوع كجزء من قوة التعزيز المتحالفة، لدعم القوات البريطانية الموجودة في بلادنا".

Kompania brytyjskich czołgów Challenger przybywa do Polski w tym tygodniu w ramach sił sojuszniczego wzmocnienia, wspierając siły 🇬🇧 obecne już na terytorium naszego kraju. To kolejny, mocny dowód wsparcia wschodniej flanki ze strony Brytyjczyków. pic.twitter.com/fofvG03JfY — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 6, 2022

يذكر أن الجيش البريطاني يتمركز في بولندا بقوة قوامها 700 عسكري كجزء من قوة "الناتو" متعددة الجنسيات.

المصدر: RT