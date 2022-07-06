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فرار 300 نزيل بعد هجوم مفترض لبوكو حرام على سجن في نيجيريا

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فرار 300 نزيل بعد هجوم مفترض لبوكو حرام على سجن في نيجيريا
AP
سجن كوجي، نيجيريا، 6 يوليو 2022
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أفاد مسؤول حكومي بنيجيريا بفرار حوالي 300 سجين بعدما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة "بوكو حرام" سجنا خارج العاصمة النيجيرية، مستخدمين متفجرات لتحرير بعض الجهاديين المحتجزين.

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وقال المسؤول الرفيع في وزارة الداخلية، شوايبو بلغور، للصحفيين بعد الهجوم الذي وقع ليل الثلاثاء واستهدف سجن كوجي الواقع على أطراف أبوجا: "فهمنا بأنهم (المهاجمين) ينتمون إلى بوكو حرام وقدموا خصيصا من أجل شركائهم المتآمرين معهم.. قبضنا حاليا على 300 من حوالي 600 شخص فروا من السجن".

المصدر: أ ف ب

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