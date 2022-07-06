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الخارجية الروسية: بوتين وافق مبدئيا على المشاركة في قمة مجموعة العشرين

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الخارجية الروسية: بوتين وافق مبدئيا على المشاركة في قمة مجموعة العشرين
Sputnik
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قالت الخارجية الروسية إن موسكو أبلغت جاكرتا مبدئيا عن نية الرئيس فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين وستعتمد صيغة المشاركة على الوضع الوبائي بالمنطقة والوضع في العالم

وأضافت الوزارة، على موقعها في الانترنت: "أما بالنسبة لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر، فقد تم تلقي دعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو موجهة إلى نظيره الروسي. وتم إبلاغ جاكرتا بشكل مبدئي بعزم الرئيس فلاديمير بوتين على المشاركة فيها".

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وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن "شكل المشاركة خاضع للتوضيح والتدقيق لاحقا، وذلك وفقا لتطور الوضع في العالم ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا".

المصدر: نوفوستي

 

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