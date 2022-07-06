بوتين في عزاء محمد باركيندو: "صديق حقيقي للبلاد"

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة عزاء إلى نظيره النيجيري، محمد بخاري، في وفاة الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، مؤكدا على مساهمته الشخصية في إنشاء "أوبك+".

وكان باركيندو قد توفي يوم أمس الثلاثاء، 5 يوليو، عن 64 عاما، حيث شغل منصب الأمين العام للمنظمة لمدة 6 سنوات، وكان المتبقي له لإنهاء خدمته شهر واحد، على أن يحل محله، في شهر أغسطس، الكويتي، هيثم الغيص، الذي تم انتخابه في يناير الماضي.

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وقال بوتين في رسالته: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا الخالصة في وفاة السيد محمد باركيندو، رجل الدولة النيجيري البارز، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والذي تمكن من خلال عمله الطويل والفعال في المنظمة، من الحصول بحق على مكانة دولية رفيعة. فقد أسهم شخصيا في إنشاء آلية فريدة للتفاعل "أوبك+"، والتي كانت مهمة على نحو خاص، بالإضافة إلى مساهمتها في ضمان الأداء المستقر والفعال لسوق النفط العالمي لصالح المنتجين والمستهلكين للنفط".

وشدد الرئيس الروسي على أن ذكرى باركيندو ستظل حاضرة في روسيا "كصديق حقيقي للبلاد"، حيث تابع بوتين: "وأطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم لأسرة وأصدقاء الفقيد وكذلك لجميع مواطني نيجيريا".

المصدر: نوفوستي