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بريطانيا.. 5 وزراء إضافيين يستقيلون من حكومة جونسون

السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية يتقدم باستقالته

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السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية يتقدم باستقالته
Globallookpress
مبنى البرلمان البريطاني في لندن
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في إطار سلسلة الاستقالات التي تشهدها الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، تقدم السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية جون غلين باستقالته.

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وأشار غلين في تغريدة له على حسابه على "تويتر"، أرفق بها صورة للاستقالة التي تقدم بها إلى أنه لن يجري أي لقاءات بهذا الشأن.

وكان وزراء الطفولة والصحة والخزانة والتعليم والعدل قد قدموا استقالاتهم في أوقات سابقة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.

المصدر: سبوتنيك

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