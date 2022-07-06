لوغانسك تفضح "ابتزاز" سلطات كييف للمرتزقة الأجانب

قال أندريه ماروتشكو، المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك، اليوم، إن القيادة الأوكرانية تجبر المرتزقة على المشاركة في الأعمال القتالية في دونباس من خلال التهديدات بالملاحقة الجنائية.

وشدد المتحدث على أن سلطات كييف تقوم لاحقا بالتضحية بهم "ككبش فداء".

وأضاف ماروتشكو في حديث تلفزيوني: "التكتيكات والاستراتيجيات الرئيسية للقيادة الأوكرانية هي التهديد. على سبيل المثال، بالملاحقة الجنائية لجذب المزيد والمزيد من المرتزقة إلى دونباس من أجل استخدامهم كوقود للحرب".

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من جانبه أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن مناشدة روسيا بشأن مصير المرتزقة الأجانب "لن تحل المشكلة"، لأن القرار بشأن مصيرهم سيتم اتخاذه في دونيتسك.

وأدين البريطانيان أيدن أسلين وشون بينر، وكذلك المغربي سعدون إبراهيم في وقت سابق، في محكمة بدونيتسك بـ"القتال في صفوف المرتزقة للاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

المصدر: سبوتنيك