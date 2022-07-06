شولتس: ألمانيا جاهزة لتقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس أن بلاده جاهزة لتقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مضيفا أنه تتم الآن في إطار مجموعة السبع الكبار مناقشة نظام تقديم هذه الضمانات.

إقرأ المزيد

وردا على أسئلة البرلمانيين الألمان في البوندستاغ بهذا الخصوص قال شولتس: "تتم مناقشة كيفية تقديم هذه الضمانات بين الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار وكذلك الدول الجاهزة لتقديم مثل هذه الضمانات. وألمانيا هي إحدى هذه الدول".

وأضاف أنه بحث هذه المسألة يتم أيضا مع كييف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "هذه العملية ليست منتهية".

وشدد شولتس على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن أن تتفق مع أحكام مادة معاهدة الناتو حول الدفاع الجماعي للحلف.

ودعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بلدان مجموعة السبع الكبار أثناء مشاركته عبر الفيديو في أعمال قمة المجموعة في نهاية يونيو الماضي، للانضمام إلى العمل على الضمانات الأمنية لأوكرانيا. واقترح "التركيز على الخطوات الملموسة" التي "قد تكون مفيدة بالنسبة لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء"، بحسب قوله.

المصدر: نوفوستي + تاس