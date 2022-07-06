برلماني أوكراني سابق: زيلينسكي أوعز بتصفية رئيس حكومة خيرسون الجديد

قال العضو السابق بالبرلمان الأوكراني إيليا كيفا، إن رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي اعتبر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المناطق غير الخاضعة لسيطرة كييف، من المهام ذات الأولوية.

ووفقا للبرلماني السابق، أوعز زيلينسكي بتصفية أعضاء حكومة مقاطعة خيرسون، مشيرا بشكل منفصل ومحدد إلى رئيس حكومة المقاطعة الجديد سيرجي يليسيف.

وأضاف كيفا: "في الاجتماع الأخير، أعلن زيلينسكي المجالات ذات الأولوية لفروع مكافحة التجسس والاستخبارات بوزارة الدفاع – نشر الإرهاب وزعزعة استقرار الوضع في المناطق الخارجة عن السيطرة. وأصدر تعليمات لرئيس مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع ، بودانوف، بوضع وصياغة عملية تصفية اعضاء الحكومة الجديدة في مقاطعة خيرسون".

إقرأ المزيد

ووفقا له، بات الهدف الرئيسي لعمليات التصفية والإرهاب من جانب الأمن الأوكراني، المواطنين الروس الذين يتم تعيينهم في مناصب قيادية، وقد تم ذكر اسم رئيس الحكومة الإقليمية الجديد يليسيف بشكل منفصل.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أنه تم تعيين، يليسيف الذي عمل سابقا كنائب أول لرئيس حكومة مقاطعة كالينينغراد، رئيسا لحكومة مقاطعة خيرسون يوم الاثنين. وبقي فلاديمير سالدو في منصب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية للمقاطعة، وهو الشخصية الإدارية الرئيسية لمنطقة خيرسون، وأصبح الرئيس المعين للحكومة الإقليمية نائبه الأول.

المصدر: نوفوستي