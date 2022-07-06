أوروبا تضع الأطر القانونية لتسخير الأصول الروسية المجمدة في "إعادة إعمار أوكرانيا"

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في حديثها أمام البرلمان الأوروبي، إن المفوضية تعد إطارا قانونيا لنقل الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا

وأضافت فون دير لاين: "تعتبر المفوضية الأوروبية ذلك تصرفا عادلا، وتقوم بإعداد إطار قانوني للأصول الروسية المجمدة وأصول الأوليغارشيين الروس لاستخدامها في تغطية احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا".

وأشارت المسؤولة الأوروبية، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لن تنتظر انتهاء الصراع في أوكرانيا، وسيعقد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول مجموعة السبع، مؤتمر خبراء لتحديد مصير الأصول الروسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "ستتطلب عملية إعادة الإعمار جهودا هائلة. لم نقم مطلقا بعمليات بهذا الحجم، لذا سيتعين علينا جمع أكثر العقول فطنة وخبرة لإعدادها".

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وكثفت الدول الغربية ضغوط العقوبات على موسكو، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووصف الكرملين هذه الإجراءات التقييدية، بأنها حرب اقتصادية. وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وهدفها الأساسي هو إلحاق الضرر بحياة الملايين من البشر.

المصدر: نوفوستي