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جونسون: لن أستقيل

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جونسون: لن أستقيل
AP
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء عزمه على "مواصلة" التفويض الموكل إليه رغم استقالة عدد من أعضاء حكومته التي أضعفته على خلفية فضائح متكررة.

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وقال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توترا: "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا"، وأضاف أن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله".

واتهم جونسون أحزاب المعارضة بأنها لا تملك أي سياسات واستراتيجيات بديلة لمواجهة الأوضاع الراهنة اقتصاديا واجتماعيا، في حين أن حكومته "تملك خطة واضحة" لذلك، على حد تعبيره.

وجدد جونسون اعتذاره أمام النواب عن الدعم الذي أبداه لنائب برلماني محافظ مارس تحرشا جنسيا ضد نائب آخر، وهو رهن التحقيق الآن.

وقال جونسون إن الحملة التي تستهدفه من قبل الأحزاب المعارضة، ناجمة عن الخوف من فوزه بانتخابات عامة مستقبلا، لكن النواب يواصلون مطالبته بالرحيل وتقديم استقالته فورا.

المصدر: أ ف ب + RT

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