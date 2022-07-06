تركيا ترسل مذكرات إلى السويد وفنلندا مطالبة بتسليمها أعضاء بتنظيمات إرهابية

قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، اليوم الأربعاء، إن بلاده أرسلت مذكرات خطية إلى السويد وفنلندا تطالب فيها بتسليم أعضاء في المنظمات الإرهابية.

وذكر الوزير التركي، أن أنقرة طالبت على سبيل المثال، بتسليمها ممثلي حزب العمال الكردستاني و"منظمة فيتو" التي تتهمها بمحاولة تنفيذ الانقلاب في عام 2016.

إقرأ المزيد

في وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده، تطالب بتسليمها 73 إرهابيا، خاصة من السويد، لكنها حتى الآن استلمت "ثلاثة أو أربعة منهم فقط".

ويشار إلى أن وزراء خارجية تركيا والسويد وفنلندا، وقعوا على هامش قمة الناتو في مدريد، مذكرة تزيل العوائق أمام دخول فنلندا والسويد إلى الناتو. وتنص الوثيقة على إقامة تعاون مع أنقرة في مكافحة الإرهاب، لا سيما بخصوص حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية مع جميع فروعه.

المصدر: تاس