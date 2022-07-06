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الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" سيفاقم الوضع الأمني في البلطيق والقطب الشمالي

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الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى
Globallookpress Leonid Faerberg/Transport Photo Images
مبنى وزارة الخارجية الروسية (صورة أرشيفية)
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" سوف يجعلهما تحت تأثير أكبر للولايات المتحدة الأمريكية، وستصبحان هدفا للتخطيط العسكري للحلف.

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وتابعت الخارجية أن أي إجراءات تهديدية تتخذ في السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى "الناتو" ستقابل برد لا مفر منه من قبل موسكو.

وكانت فنلندا والسويد قد وقعتا بروتوكول الانضمام إلى "الناتو" يوم أمس الثلاثاء، 5 يوليو، ومن المقرر أن ترسل عطاءات العضوية للدولتين إلى عواصم الحلف للحصول على الموافقات التشريعية.

 المصدر: تاس

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