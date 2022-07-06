كشف المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس إدارة تنفيذ الأحكام في منطقة خيرسون

كشفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB عن المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس إدارة تنفيذ الأحكام، يفغيني سوبوليف.

ووفقا لمراسل وكالة "تاس" الروسية، فقد تم اعتقال اثنين من سكان خيرسون، وأدليا باعترافاتهما، وهما أندريه سيريوجينكو وأوليغ برونكو، اللذان شاركا، بناء على تعليمات من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، في تنظيم تفجير سيارة سوبوليف.

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وقد تم تفجير سيارة سوبوليف في 18 يونيو الماضي، وتم نقله إلى المستشفى، ووردت الأنباء بأن حالته مستقرة وليست هناك خطورة على حياته، كما أفاد رئيس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن المهاجمين استخدما عبوة ناسفة.

وفي اعترافاته، قال أندريه سيريوجينكو: "تم التحضير لمحاولة اغتيال رئيس إدارة تنفيذ الأحكام سوبوليف، حيث قال أحد معارفه، ممن يعيشون على مقربة مني، فالسيلي بيبلينكو، إنه تلقى الأوامر بمتابعته، ورصد الوقت الذي يغادر فيه إلى العمل، وموعد عودته. وبعد أسبوع قال بيبلينكو إن موعد المهمة قد تحدد، وحصلنا على عبوة ناسفة، لغم موجه ذو لون أخضر، بشكل محدب قليلا".

وتابع سيريوجينكو أنه اختار، بمعاونة صديق له، مكانا لوضع العبوة الناسفة عند مخرج الفناء تحت شجرة، وفي اللحظة التي كان فيها سوبوليف يغادر في سيارته، فجر بيبلينكو العبوة الناسفة، وأصيب هو شخصيا بشظية في ساقه، واضطر لطلب المساعدة الطبية من طبيب أمراض نساء وتوليد سابق. كما ساعد مشارك آخر في الأحداث، أوليغ برونكو، المتواطئين في العثور على طبيب. ووفقا لبرونكو، فإن دوره كان يتلخص في الفحص المبدئي لمسرح الجريمة، حيث اتصل به أشخاص من مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، وطلبوا معرفة الوضع.

بعد الحادث، وفقا للمعتقلين، تمكن بيبلينكو من الخروج بالسيارة مع ضابط شرطة أوكراني في اتجاه جزء إقليم زابوروجيه الذي تسيطر عليه كييف.

المصدر: تاس