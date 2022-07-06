جنرال إسرائيلي يستعرض وثيقة خاصة: الإيرانيون وضعوا أسلحة في سوريا "تهدد إسرائيل"

استعرض أحد المرشحين لمنصب رئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال أيال زامير، وثيقة خاصة تقول إن "الإيرانيين نجحوا بوضع أسلحة في سوريا تهدد إسرائيل".

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وأفادت القناة العبرية "N12" بأن "أيال زامير نشر من خلال منصبه كباحث في واشنطن، الوثيقة المكونة من 48 صفحة، والتي حملت عنوان "المعركة الإقليمية ضد ايران"، مشيرا إلى أنه "ينبغي مضاعفة الاغتيالات ضد مسؤولين بالحرس الثوري الايراني".

وأشار الإعلام العبري إلى أن "النقطة الأولى التي تطرق لها زامير من خلال الوثيقة، تحدثت عن التموضع الايراني في سوريا"، حيث ذكر أن "الحرس الثوري نجح ببناء بنية تحتية عسكرية في عمق سوريا، وقاموا بنشر صواريخ وطائرات مسيرة انتحارية تهدد دولة إسرائيل".

وأوصى زامير "بمضاعفة العمل على استهدف الحرس الثوري بالتعاون مع التحالف الدولي، من خلال استهداف مصانع الصواريخ، مصانع الانتاج، وبشكل أساسي العمل على اغتيال مسؤولين بالحرس الثوري ونشطاء مركزيين بالمنظمات التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط"، في حين أن "البند الأخير من الوثيقة تحدث عن "تهريب الأسلحة إلى سوريا وحزب الله".

هذا وقالت الوثيقة إن "المسار الجوي لعمليات تهريب شوش جدا، وإنه بالفعل يمكن رؤية الهجمات ضد مطار دمشق المنسوبة الى إسرائيل بحسب تقارير أجنبية، فيما لا يزال المحور البحري نشطا وناقلات النفط التي تحمل شحنات أسلحة تصل من إيران إلى سوريا".

المصدر: "I24"