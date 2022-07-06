بيسكوف ينتقد موقف طوكيو في حوار الطاقة ويعلق على قيود النرويج على الإمدادات إلى سفالبارد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن اليابان تتمسك بموقف غير ودي للغاية تجاه روسيا، وهو لا يساهم في تطوير التعاون وحوار الطاقة بين الجانبين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي عواقب على المساهمين اليابانيين في مشروع "ساخالين -2" للغاز المسال، أضاف بيسكوف: "الآن لا يمكنني الإجابة".

وتابع بيسكوف: "هذه مجرد مبادرة معلنة، ولم يتم اتخاذ قرارات موحدة بشأن هذا الأمر. وبصراحة، من المشكوك فيه أنه يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات. هذه جوانب مختلفة لمشكلة واحدة كبيرة".

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن السقف السعري للنفط الروسي يمكن تحديده بنصف قيمته الحالية، ومن المقرر أيضا إنشاء آلية من شأنها منع شراء النفط من روسيا بتكلفة أعلى من الحد المقدم.

في يوم الاثنين الماضي، علق بيسكوف على هذا التصريح، بالقول إن مثل هذا البيان الوحيد لا يعني أن الدول قد توافق على مثل هذه المعايير.

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وتطرق بيسكوف في حديثه كذلك إلى القيود التي فرضتها النرويج على الإمدادات إلى سفالبارد، ووصف الوضع بالصعب، ونوه بأن الكرملين يأمل في حل هذه المشاكل من خلال الحوار.

وأشار بيسكوف، إلى أنه لا يوجد بعد موقف رسمي روسي من فسخ الاتفاق مع النرويج بشأن ترسيم المجالات البحرية.

المصدر: نوفوستي